Pohádku O Smolíčkovi znají bez pochyby všechny malé děti. Její děj není třeba příliš představovat. Vše se točí kolem jelena se zlatými parohy, který najde v lese ztraceného Smolíčka – malého pacholíčka – a od té doby spolu žijí. Jelen se o Smolíčka vzorně stará a oběma je spolu dobře. Přes den chodí jelen na pastvu a proto vždy před odchodem Smolíčka nabádá, že nesmí nikomu otevřít, protože by je mohlo potkat neštěstí. Asi ví své, protože kolem jejich útulné chaloupky brousí zlé Jezinky, které by Smolíčka rády ukradly a odnesly si jej do své jeskyně. Až potud každé malé dítě tento příběh dobře zná. Ale pro ty nejmenší může být další pokračování překvapením, proto nebudeme víc prozrazovat.

Nebylo by to však naše divadlo, aby tradiční a notoricky známou pohádku nepojalo poněkud zvláštně, zkrátka po svém. Celé představení je zpestřeno hudbou a veselými písničkami. Nikdo asi neuvěří, že tuto pohádku mohou odehrát od začátku až do konce pouze dva herci, kteří nakonec dokáží zachránit neposlušného Smolíčka. Každá pohádka přece musí mít šťastný konec a dobro musí zvítězit nad zlem.

V duchu našeho divadelního souboru je inscenace pohádky O Smolíčkovi pojata ve stylu „pouličního divadla“, které počítá s kontaktem s dětským publikem. Děti se dobře baví, neboť se mohou na představení aktivně podílet. Chcete-li se dobře pobavit a udělat radost svým ratolestem, přijďte s nimi shlédnout pohádku O Smolíčku v podání našeho divadelního souboru SemTamFór.

Celé představení trvá 45-50 minut a hraje se bez přestávky. Pohádku lze doporučit rodičům a prarodičům dětí a vnoučat ve věku od 3 do zhruba 8 let. Neváhejte, kupte si vstupenky na inscenaci, na kterou budete vy, ale hlavně vaše ratolesti dlouho vzpomínat.