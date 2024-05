Hermit v Plasích

Muzeum a galerie severního Plzeňska zve na slavnostní zahájení výstavy Flashback Hermit (1992–1999), které se koná 27. 6. 2024 od 17:00 v malé výstavní síni hospitium.

Atmosféru mezinárodních mezioborových uměleckých sympozií, která pod kurátorskou péčí Miloše Vojtěchovského v 90. letech každoročně oživovala areál plaského kláštera, přiblíží fotografie, originální výtvarné artefakty i zvukové nahrávky.

Na začátku devadesátých let to bylo zjevení. Do barokního cisterciáckého kláštera v Plasích na Plzeňsku přijížděli od roku 1992 na umělecká sympozia a festivaly Hermit autoři ze západní Evropy, Spojených států, Asie, Austrálie i Afriky. Archiv z těchto akcí, který obsahuje publikace, texty, fotografie, zvukové nahrávky, videa i odkazy na paralelní aktivity v Evropě. Muzeum umění Olomouc je prezentovalo na výstavě FLASHBACK: Hermit 1992–1999, která je nyní reprízovaná v Mariánské Týnici.

Hermit založili jako neformální organizaci v roce 1992 Miloš Vojtěchovský a Spolek přátel umění Plasy. Pod jeho hlavičkou v následujících letech uspořádali devět sympozií, rezidenčních pobytů a výstav, na nichž se vystřídalo bezmála pět set umělců z celého světa.

Výstava archivu nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy, která shrnuje osmiletou historii sympozií, rezidenčních pobytů, koncertů a výstav v klášteře Plasy, se zakládá na výběru těchto jednotlivostí – flashbacků, náhlých, jasných a silných vzpomínek, které vzbuzují pocit znovuprožití minulého zážitku. „Vzniká tak mozaika, jejímž záměrem je zprostředkovat tehdejší jednotu místa a času,“ doplňuje Jakub Frank.

Události odehrávající se mezi lety 1992–1999 v západočeských Plasích nebyly dosud souhrnně odborně zpracovány a jejich dopad se tak pohybuje spíše na úrovni odborného konsenzu a dobového sentimentu. Přesto jsou důležitou výpovědí o mezinárodním uměleckém a neinstitucionálním výstavním provozu v devadesátých letech v České republice.