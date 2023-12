POPs ★ Xmas show LIVE (Best Of 80' & 90' Hits)

Tradiční povánoční / předsilvestrovský koncert skupiny POPs. Jako vždy se můžete těšit na největší pecky i pár novinek ze světového popu 80 a 90 let - #MichaelJackson #GeorgeMichael #Madonna #SimplyRed #PhilCollins #DepecheMode a mnoho dalších...samozřejmě LIVE.

Vstupenky: Standardní vstupné (sál v přízemí): 250 Kč (pouze na místě) Předprodej pouze do Private Zone na balkón - vlastní bar, místa k sezení, omezená kapacita VIP vstupenka - obsahuje vstupenku na koncert = je možné samozřejmě jít i do hlavního sálu do přízemí, své místo k sezení na balkóně, vlastní bar SUPERIOR vstupenka - obsahuje vše jako VIP + navíc neomezená konzumace vybraných alko i nealko nápojů.

Podrobnosti a REZERVACE zde: www.pops.cz/rezervace Přijďte si užít náš poslední letošní koncert!!! Program: 20:00 – 21:00 # opendoor 21:00 – 23:30 # POPs 23:30 – ??:?? # afterparty w/ DJ At Work

Těšíme se na vás. Za případné sdílení a šíření budeme moc rádi. Vaši POPs