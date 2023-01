Metalfest Open-Air

METALFEST v PLZNI se za svých uplynulých 11 let stal velmi uznávanou a oblíbenou tradicí. Každoročně otevírá letní festivalovou sezónu a nasazuje laťku vždy velmi vysoko! Fanoušci si tento festival našli a oblíbili nejen pro jeho skvělou hudební dramaturgii, zahrnující vždy mnoho odnoží metalu, ale i pro jeho jedinečné přírodní prostředí, ve kterém se koná. Překrásný amfiteátr v Lochotíně, kde je z každého místa krásně vidět na pódium, obklopený nově upraveným parkem a loukami, sousedící s nádhernou a zajímavou plzeňskou ZOO, a to vše jen kousek z centra západočeské metropole Plzně.

12. ročník METALFESTU se koná v termínu 2. – 4. června 2023 a seznam potvrzených kapel již nyní slibuje jednoznačně prožití dalšího silného a nezapomenutelného metalového prodlouženého víkendu v PLZNI!

Potvrzené kapely:

POWERWOLF, ARCH ENEMY, BEHEMOTH, AVATAR, TESTAMENT, KORPIKLAANI, STRATOVARIUS, ENSIFERUM, BEYOND THE BLACK, INSOMNIUM, THE UNITY, THUNDERMOTHER, NANOWAR OF STEEL, MEGAHERZ, ANNISOKAY, WIND ROSE, CRYPTA, LEAGUE OF DISTORTION, ANY GIVEN DAY, ALL FOR METAL …a postupně budou přibývat další.