We want your soul festival 2024

Od 2. do 4. srpna 2024 se na Organic farm Soběsuky uskuteční již 4. ročník festivalu elektronické hudby „We Want Your Soul Festival“. Tento jedinečný festival přivítá návštěvníky z České republiky i ze zahraničí, aby si užili tři dny plné hudby, tance, radosti a oslavy života.

Festival nabídne přední české i zahraniční DJs, kteří zaručí nezapomenutelný zážitek pro všechny milovníky elektronické hudby. Kromě hudebního programu se návštěvníci mohou těšit na různé workshopy, relaxační zóny, jógu a další aktivity, které obohatí jejich festivalový zážitek.

Během festivalu bude k dispozici veganská strava.

We Want Your Soul Festival je příležitostí k oslavě života, hudby a komunity v jedinečném prostředí.