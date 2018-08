Lázeňská struna - Konstantinovy Lázně

XVI. ročník country folkového festivalečku

v sobotu 11. srpna již XVI. ročníkem country folkového festivalečku Lázeňská struna. Program akce je letos opět postaven na velmi zvučných jménech české hudební scény.



15:00 hodin - OSKAR PETR BAND a vzpomínka na MARSYAS

hned na začátek připraven zážitek pro fajnšmekry Oskar Petr s bandem svojí produkcí nechají „vstát z mrtvých“ legendární Marsyas i se všemi zásadními hity z dílny Oskara Petra.



16:30 hodin - VÁCLAV KOUBEK

premierově se na podiu v Konstantinkách doslova zjeví velmi zajímavá a netradiční osůbka Václav Koubek. Písničkář, harmonikář, spisovatel, herec a režisér v jedné osobě. Jeho koncert bude opravdovým zpestřením akce.



18:00 hodin - PLAVCI HONZY VANČURY

Po každé však Honza přijede v jiné sestavě. Tentokrát to bude třeba s Milošem Dvořáčkem (dlouhá léta jezdil s Wabi Daňkem) a řadou hostů. Koncert bude to jako vždy plný neznámých, ale samozřejmě, že i plný legendárních „plaveckých“ hitů.



19:45 hodin - SCHOVANKY

další lázeňskou premieru zažije i legendární dámská partička Schovanky, které válcují české publikum již od roku 1971 !!. Jak říka Eda Hrubeš ... válí líp než chlapi a ještě je na co koukat ......



21:30 hodin VĚRA MARTINOVÁ a BAND

Se Schovankami shodou okolností účinkovala kdysi dávno i letošní festivalová jednička Věra Martinová. Právě první dáma české country se postará se svojí doprovodnou kapelou v další konstantinolázeňské premiéře o vrchol XVI. ročníku Lázeňské struny. Její koncert bude bezpochyby skvělou tečkou oblíbeného lázeňského festivalu.



Předprodej: do 10.8. 11:00 hodin na obecním úřadu (tel:374 625 252, email: spravni@konst-lazne.cz, po domluvě možno hradit převodem), nebo infocentrum