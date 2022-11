Talk To Her (ITA) & Ritualz(mex) & Fatborg >13.11.< Pod lampou

Ano, vidíš správně – koncert bude v neděli! A to se stává tak 1x za 5 let, kdy se rozhodneme pošpinit i tento sváteční den. A stejně jako v minulých případech nás k tomu vedlo jediné a to je nabídka od kapel, který tady prostě chceme vědět a věříme, že i ty! V divadle Pod lampou se tak 13.11. objeví vycházející hvězdy post punkové scény Talk to her z Itálie, celosvětově ceněný dark electro projekt Ritualz z Mexika a celou akci otevře se svým premiérovým vystoupením naživo před lidma Fatborg, který hraje elektroniku od ambientu přes experimental až po deep house. Je na co se těšit a tak se těšíme moc! TALK TO HER /ita post punk / electro / new wave https://talktoher.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=IjxkCokODEs Talk to her se stylově zařazují někam mezi post punk / electro / new wave. Love will come again je jejich debutové album, které vyšlo v roce 2020 přes Icy Cold Records a produkoval jej Matteo Scarpa (Kill Your Boyfriend). Je to album o lásce, nevinnosti, podezření, bolesti a smutku. Dialog s našimi vnitřními duchy. Album sklidilo vynikající recenze v časopisech a hudebních blozích po celé Evropě a Velké Británii a jsme moc zvědaví jak bude fungovat naživo. https://www.youtube.com/watch?v=5_p3oX5NUS8 https://www.talktoherband.com/ RITUALZ /mex dark / electro / industrial / EBM / black metal https://ritualz.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=AAjfajI71uw Ritualz je temný elektro projekt od producenta JC Loba. Projekt, který začal v roce 2010 v Mexico City, se proslavil během boomu witch house a můžeš čekat něco mezi industriálem, hip-hopem, trancem a black metalem. Desky vydává na Artoffact Records, Disaro Records, Mishka NYC, Robot Elephant Records, Maligna a má za sebou několik turné po Evropě, po domovském Mexiku, Kanadě a USA. Zvuk Ritualz se postupně vyvíjí a na posledním LP můžeš slyšet i vlivy z EBM a Darkwave.

https://www.youtube.com/watch?v=Xzq0IIwsOvs&t=7s https://www.facebook.com/rrritualzzz/ FATBORG live electronic / ambient / impro / https://www.facebook.com/fatborg Fatborg je živá ambientní epická improvizovaná elektronická hudba bez počítače. Hrají syntezátory, samplery, vokodery, bicí moduly a další divně blikající krabice. https://youtube.com/channel/UCWbc7tgif125_2Muf0lPdXA Kdy: 13.11.2022 Kde: Divadlo Pod lampou Lineup: start: 19:00 19:00 – Fatborg 20:30 – Ritualz 22:00 – Talk to her Vstupné: 150,- Fb event: https://www.facebook.com/events/893113488249718