Divadelní léto pod plzeňským nebem - Poslední zrnko písku

Očekáváme, že nastane změna. Čekání na ni ale nikdy nemůže trvat příliš dlouho, a až to nepůjde vydržet, budeme muset začít jednat.

Autorská inscenace studentů činoherního divadla pražské DAMU zkoumá touhu po změně a strach ze změny. Proč tolik toužíme změnit své životy a zároveň se toho bojíme jako ničeho jiného? Co jsme vlastně ochotni udělat pro to, aby to s naším světem dopadlo dobře?

Inscenace Poslední zrnko písku vznikla v rámci rezidenčního pobytu v umělecké dílně v Partolticích v létě 2020 a premiéru měla 25. července 2020 v rámci Divadelního léta na scéně U Ježíška.

Na červen 2021 připravujeme obnovenou premiéru Posledního zrnka písku na scéně U Zvonu.