Komedie nejúspěšnějšího kanadského autora současnosti, jejíž zápletka se točí kolem přátelských a hlavně partnerských vztahů.

Jedná se o příběh dvou kamarádů ve středním věku. Nesmělý Bill slaví pětačtyřicáté narozeniny sám. Je rozvedený a pokusy o seznamování už raději vzdává. Ještě je tu ale jeho protřelý kamarád Leon, který ho - trochu ze soucitu, trochu ze škodolibosti - přihlásí do podivné seznamky. Stačí jen sepsat seznam deseti vlastností, kterými by měla disponovat ideální partnerka a výsledek se brzy dostaví. Oba přátelé záhy zjistí, jak zásadně jejich životy zamíchá tento seznam a hlavně doslova fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Existuje vůbec dokonalý partner a ideální vztah? A s kým bude Bill asi slavit příští narozeniny? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si přejete...