Kašpárek a mumie

Kašpárek, nejproslulejší hrdina českého loutkového divadla, a až do poloviny dvacátého století téměř „povinný“ protagonista tisíců her a hříček, dnes vesměs nehratelných, se už dnes na jevišti objevuje poměrně zřídka. Do Divadla ALFA zavítal na přelomu tisíciletí v inscenacích, určených spíše mládeži a dospělým (Jeminkote, Psohlavci!, Don Šajn a Johanes doktor Faust), v nichž se představil ve své tradiční podobě malého muže s knírkem, který kromě vtipu, bystrého postřehu a mimořádné schopnosti navázat kontakt s publikem, oplýval i vlastnostmi ne právě příkladnými. Ale Kašpárek v podobě veselého kluka či mládence, šibala všemi mastmi mazaného, byl po dlouhá desetiletí především hrdinou a kamarádem vyhledávaným a milovaným dětmi.