ADHD (La Putyka, Praha v rámci MFD)

ADHD novocirkusová groteska, báseň, obraz i noční běs. V představení se soubor zaměřuje na lidskou osobnost, konkrétně na takzvanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou známou pod anglickou zkratkou ADHD. Ve stejnojmenné inscenaci se v režii Rostislava Nováka ml., kterému jako dítěti byla tato porucha diagnostikována, představí osm výjimečných novocirkusových umělců z Finska, Venezuely, Kanady, Španělska, Belgie, Nizozemska a Francie. Jeden z nejlepších světových žonglérů, akrobaté na tyči, cyr wheelu, kolečkových bruslích, tanečníci i akrobat visící za vlasy. Soubor divákům nabízí "nejnovocirkusovější" podívanou za několik posledních let. Zároveň je ale cílem představení upozornit na to, že ADHD není onemocnění, ale nová kvalita života. Téma inscenace je pro Rostislava Nováka ml. velmi osobní. "Sám jsem byl jako dítě diagnostikován ADHD a jeden z mých synů je ADHD také," říká. "Vidím ho, jak dospívá, jak bojuje sám se sebou, se svým okolím, jak hledá své sny. Jak jeho tělo a hlava někdy reagují samy od sebe a on to nedokáže ovládat nebo pochopit. Řekl jsem si, že pro něj udělám projekt. Chci, aby pochopil, že ADHD není onemocnění, jak mnozí tvrdí, ale přednost. Nová kvalita života." Při přípravě projektu Novák spolupracoval s psychology, terapeuty, psychiatry, neurology i s dětmi ze speciálních škol.