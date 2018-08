Vynikající česká revivalová kapela WHITESNAKE REVIVAL, s božským zpěvákem Radkem Zíkou. Neuvěřitelná hlasová podoba. Kapela má mohutný, dokonalý zvuk, který spolehlivě napomáhá iluzi, že stojíte tváří v tvář vašim britským idolům.

Repertoár kapely zahrnuje téměř celé tvůrčí období Whitesnake. Nechybí hity Here I Go Again, Walking In The Shadow Of The Blues, Is This Love, Now You’re Gone, Bad Boys, Fool For Your Loving, nově Sweet Talker, Burn a Might Just Take Your Life. Setlist je obohacený o skladby ze sólového alba DAVIDA COVERDALE Into The Light z roku 2000.