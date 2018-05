Kráska a zvíře na Kunětické hoře

Podle staré francouzské pohádky vytvořil básník František Hrubín poetický text, který se stal součástí české klasické dramatické tvorby. Proslulé, téměř hororové téma je dobře známé i ze slavných filmových zpracování - a teď si ho můžete vychutnat pod širým nebem v jedinečných kulisách majestátní hradní stavby.

Zchudlý Kupec utrhne růži v tajemné zahradě, která patří Zvířeti. A Zvíře si to nenechá líbit, dokonce vyhrožuje Kupci smrtí. Kdyby se však jedna z jeho dcer obětovala, zachránila by tatínkovi život. Kupcovy dcery Málinka a Gábinka jsou marnivé a závistivé, na otci jim nezáleží, jediná Kráska ho opravdu miluje, a proto bez váhání odjede do zahrady, kde se potkává se Zvířetem, netvorem s lidským hlasem. Zvíře se do Krásky zamiluje a láska v něm probouzí člověka. Postupně na sebe bere lidskou podobu, zároveň však cítí osamění a blížící se konec. A v Krásce také roste neznámý krásný cit, který sílí…

Hudba: Michal Hrůza

Představení pořádá a prodej vstupenek zajišťuje Východočeské divadlo Pardubice.

Akce proběhne ve dnech:

24. 5. 2018

20.30–23.30

25. 5. 2018–25. 5. 2018

20.30–23.30

26. 5. 2018–26. 5. 2018

20.30–23.30

31. 5. 2018–31. 5. 2018

20.30–23.30

1. 6. 2018–1. 6. 2018

20.30–23.30

2. 6. 2018–2. 6. 2018

20.30–23.30