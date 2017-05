L/One of the Seven + Hello?

L jako „Lust“ – touha, vášeň, rozkoš, smilstvo. Choreograf Andrej Petrovič staví na jeviště jedinou bytost – ženu, jejíž žízeň (ne)může nikdy být uhašena.

Ustavičná pekelná vichřice

strhává duše, cloumá jimi, hází,

jedny o druhé tře ty hříšnice.

(Dante Alighieri, Božská komedie)

L / One of the Seven je prvním ze sedmi sól, kterými chce autor převést na jeviště tematiku sedmi smrtelných hříchů.

Slovenský choreograf Andrej Petrovič se po deseti letech v zahraničí, kde působil především ve slavné Akram Khan Company, vrací na české a slovenské scény s provokativním projektem, který převádí na jeviště tématiku sedmi smrtelných hříchů. V prvním ze sedmi sól – L / One of The Seven –, které zkoumá motiv touhy a chtíče, se v roli zosobněné touhy se představí Martina Hajdyla Lacová, zakladatelka souboru ME-SA a držitelka ocenění Tanečnice roku 2015.

Lim Set Byeol (KR): Hello?

Firemní kultura v Asii, to je silný tlak na sebeovládání, a ten se projevuje v celé korejské společnosti. Jen žádné emoce! Je nepatřičné projevit úzkost, stud, nadšení, strach, vztek… všechno má svůj řád. Kdy a kde se vlastně můžete svobodně projevovat? Na divadle, snad. Autorka své pocity sdílí otevřeně a její duet uchvátil diváky Masdanza.

Odvážnou kritikou tlaků jiho-korejské společnosti si vysloužila uznání mezinárodní jury téhož festivalu, interpretky zaujaly také výjimečnou precizností, souhrou a dokonalou taneční technikou. Ne náhodou tančila Lim Set dva roky u Akrama Khana. Komplexitu díla podtrhuje zvuk, kostýmy i atmosféra světel.