Přijďte na Dětský den do Paláce Pardubice

Svátek dětí se blíží. Přijďte ho oslavit do Paláce Pardubice, který si pro vás a vaše ratolesti přichystal pestrý program. Ve středu 1. 6. bude celé odpoledne ve znamení zábavy, radosti a pohybu, a tento den si tak bude moct naplno užít celá rodina. Není svátek jako svátek. Den dětí patří rozhodně k těm, které by byla škoda opomenout, protože důvodů pro radost v dětských očích není nikdy dost. Zastavte se proto 1. 6. na příjemném sportovním odpoledni v Paláci Pardubice, kde pro vás obchodní centrum nachystalo zábavný program pro celou rodinu. Akce bude probíhat venku za obchodním centrem směrem k hotelu Labe od 13 do 18 hodin. Poprvé v Pardubicích zde bude umístěna jedinečná pumptracková dráha, na které se předvedou přední borci ČR při profesionálních vystoupeních populárních letních extrémních sportů – freestyle BMX, freestyle scooter a parkouru. Děti, které dorazí a není jim cizí jízda na kole či koloběžce, si budou moct tyto sporty samy na vlastní kůži vyzkoušet. Samozřejmě pod dozorem profesionálů, kteří program doplní o vlastní exhibice. A chybět nebude ani street dance show taneční skupiny T-Bass. Veškeré sportovní vybavení bude k zapůjčení přímo na místě, od kol či koloběžek různých velikostí až po bohatý výběr helem, neboť platí, že bezpečnost především. Stačí tedy jen dorazit a užít si skvělé odpoledne. Tato akce je součástí prvního ročníku celorepublikového šampionátu v pumtracku, do kterého se mohou zapojit všichni účastníci akce. Dětem bude změřen čas a v případě zájmu budou zařazeny do celorepublikového šampionátu Pump it!

Nudit se však nebude ani ten, kdo adrenalin zrovna nevyhledává. Pro návštěvníky bude dále připravena hrací zóna s Hot wheels a panenkami Barbie a chybět nebudou ani soutěže o zajímavé ceny. Tak dorazte oslavit Dětský den, který Palác Pardubice chystá na 1. 6. 2022, a užijte si pestré odpoledne plné zajímavých aktivit pro celou rodinu.