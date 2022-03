Otevření Institutu Paměti národa Pardubice

V úterý 15. března zahajuje svou činnost první Institut Paměti národa! Přijďte na veřejné slavností otevření do Machoňovi pasáže v Pardubicích. Budete mít jako první možnost zdarma nahlédnout do výjimečné expozice věnované moderním dějinám. Navíc zazpívá Aneta Langerová, mluvit budou zajímaví hosté a poslechneme si hymnu v podání Dagmar Peckové. Začínáme v 18:30 hodin! Dlouhodobý výstavní prostor v Institutu Paměti národa Pardubice provede návštěvníky 20. stoletím a odvypráví skutečné příběhy pamětníků. Expozice plná moderních technologií přímo vtáhne návštěvníky do minulosti. Prostřednictvím panoramatické projekce, rozšířené reality, digitálního průvodce a deníků zavede návštěvníky mezi odbojáře, do bojů 2. světové války nebo komunistických vyšetřoven a lágrů. Vedle výstavního prostoru nabízí Institut Paměti národa Pardubice místo pro setkávání, kde se budou pravidelně konat programy pro školy i besedy pro veřejnost. Více na institut.pametnaroda.cz.