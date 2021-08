Sochař Libor Krejcar (1961), vzděláním řezbář, rodák z Hořic v Podkrkonoší, žije v Heřmanově Městci. Živil se jako restaurátor, pracoval mimo jiné v restaurátorských dílnách Státní památkové péče v Pardubicích (od roku 1980). Pohyboval se v prostředí undergroundu, přátelil se a spolupracoval mimo jiné s Milanem Langrem, Ivanem Martinem Jirousem, Jiřím Lacinou. Vlastní tvorbě se věnuje od přelomu 70. a 80. let, vytváří sochy ze dřeva, kovu, sádry, kostí a dalších přírodních materiálů. Od počátku 80. let pracoval na svém cyklu Pantheria, který tvoří dřevěné a později kovové sošky koček, inspirovaném sochami lvů u vchodů do starých usedlostí ve východních Čechách.

Dalším výrazným cyklem jsou kočičí Madony ze sádry či série Na křídlech. Jeho první výstava proběhla v roce 1985 v pardubickém Klubu kultury na sídlišti v Polabinách. Aktuální výstava bude do jisté míry k této historické výstavě svým pojetím odkazovat, autorova tvorba bude představena v širším kontextu pardubického kulturního života 80. let, bude se zabývat také hudebním dílem Libora Krejcara (zejm. zvukové bloky z 80. let, pozdější spolupráce se skupinou Bílé světlo, vlastní skupina Tamers of Flowers).

