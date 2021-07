Výstava Cesta kolem světa je koncipována jako velká hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. Expozici tvoří nejen úžasné ilustrace a malby Miroslava Šaška, ale i informační a hrací prvky, které vtipnou a zábavnou formou přibližují daná města a země.

Na začátku Vaší velké cesty dostanete cestovatelský deník, který slouží jako zábavný zápisník pro razítka, nálepky a poznámky z Vaší cesty kolem světa. A už hurá na výstavu.

V první místnosti navštívíte centrum Londýna a kouzelnou Paříž, kde se můžete vyfotit jako Mona Lisa nebo se projet lodičkou po Seině. Další zastávkou je velkolepý New York. Kukátkovým mrakodrapem se můžete podívat na zajímavá a netradiční místa toho velkoměsta, šikovní stavitelé si mohou postavit z dřevěných kostek opravdu vlastní vysoké věže nebo mrakodrapy a všímaví návštěvníci jistě zaznamenají, kdo zrovna vylezl na Empire State Building.

Třetí místnost nabídne Irsko a jeho nádhernou krajinu. Když budete mít štěstí, třeba potkáte skřítka Leprikóna. Přes Obrův chodník se dostanete až do Říma.

Prohlídka římských památek opravdu stojí za to, a pokud budete unaveni, můžete si odpočinout na starých antických sloupových hlavicích.  Hned vedle je k nakouknutí slunné Řecko s antickým průčelím chrámu bohyně Athény na Akropoli. Pokud do chrámu vstoupíte, dostanete se na nový kontinent – do Austrálie.

Austrálie je známá svojí unikátní faunou. Zkuste najít klokana, koalu či tasmánského čerta. Nebo se projeďte na lodi po Tichém nebo Indickém oceánu, třeba až k pobřeží Floridy – k americkému vesmírnému přístavu – mys Canaveral.

Všechna cestovatelská místa jsou doprovázena ilustracemi Miroslava Šaška z cestovatelských knih pro děti, které si budete moci na této výstavě zakoupit.

Přejeme Vám hodně zážitků na Vaší cestě kolem světa.

Otevírací doba muzea v červenci a srpnu ÚT - NE 9– 12:30 a 13-17 hod.

Otevírací doba muzea mimo letní turistickou sezónu (leden-červen a září-prosinec)

ÚT - PÁ 9–12 a 13-17 hod.

SO - NE 13–17 hod.