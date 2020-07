Food Truck Fest Pardubice

Největší Food Trucková akce v ČR již 25.7. v Pardubicích Food Trucky, neboli pojízdné kuchyně, ze kterých se vydávají speciality ze všech koutů planety, už dávno nejsou jen doménou zahraničí. Česká Food Trucková scéna za poslední roky opravdu narostla, což jen dokazuje oblíbenost této formy stravování. Dokonce existují festivaly jídla, které se na tuto formu gastronomie specializují. Největší přehlídkou bude jednoznačně Food Truck Fest, který bude již v sobotu 25.7. v Pardubicích.

Milovníků dobrého jídla a pití v České republice stále přibývá a Pardubice nejsou žádnou výjimkou. Bohužel zde zatím nebylo moc možností, kam by mohli lidé z Pardubic a okolí zavítat a na jednom místě ochutnat speciality světových kuchyní. To se rozhodli změnit pořadatelé Food Truck Festu, kteří do východních Čech přivezou 35 Food Trucků, nabízejících speciality české, italské, americké, španělské, mexické či asijské kuchyně, a dokonce i vegetariánské a veganské varianty. Trojice pořadatelů, kteří jsou pouhými nadšenci a akci připravují ve svém volném čase, si zakládá hlavně na tom, aby byl festival skutečně pro lidi. „Chceme, aby měl každý návštěvník co možná největší komfort a festival jídla byl opravdovou oslavou gastronomie“ říká jeden z organizátorů, Karel Horádek. „Připravujeme pro lidi velké množství míst k sezení, aby si každý mohl v klidu vychutnat zakoupené jídlo. K dispozici budou mobilní umyvadla téměř na každém kroku pro možnost umýt si ruce.

Zajistíme dostatečné množství odpadkových košů s pravidelným vynášením, aby byl festival čistý. A hlavně tlačíme na prodejce, aby nabízeli degustační porce, ať může každý ochutnat co možná nejvíce specialit.“ dodává Horádek. Akce jde návštěvníkům naproti nejen v přístupu pořadatelů, ale i doslova. Uskuteční se totiž v samém centru Pardubic v ulici U Stadionu na zpevněné ploše mezi restaurací Cartellone a Tyršovými sady. Navíc je vstupné pro všechny zdarma, a tak nezbývá než dodat, abyste si vyhradili ve svém kalendáři sobotu 25.7. od 10 hodin, v šatníku zvolili něco volnějšího v pase a můžete vyrazit s rodinou a přáteli na největší Food Truck festival v České republice.