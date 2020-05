Ve zdravém těle zdravý duch aneb Jak se na Chrudimsku dříve sportovalo

Sport se dříve provozoval především pro zábavu a posílení těla a mysli. Jeho počátky můžeme hledat už v antice, tak hluboko do minulosti ale nepůjdeme. Podíváme se do 60. let 19. století, kdy vznikl Sokol, představíme první cyklisty na vysokých kolech, připomeneme počátky tenisu, fotbalu, atletiky a dalších sportů, které se na Chrudimsku provozovaly koncem 19. a v první polovině 20. století.

První sportovci v létě jezdili na kole, v zimě bruslili nebo se věnovali šermu. Seznamovali se se základy fotbalu, který se později hrál skoro v každé vesnici. Na přátelská utkání přijížděli do Chrudimi a dalších míst dokonce hráči z Prahy. Po sportovních kláních často následovala zábava s hudbou či tancem v některé z místních restaurací. O tom, že se mladí sportovci uměli bavit, svědčí řada pozvánek na sokolské Šibrinky, sportovní plesy či hudební večírky. Chcete-li se vrátit o sto a více let zpátky, kdy se sportovalo především pro radost, tak se přijďte podívat.