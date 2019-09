Výstava Vánoce na Veselém Kopci bude v muzeu v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska zahájena v sobotu 30. listopadu a potrvá do neděle 8. prosince.

Svátečně vyzdobené roubenky letos přiblíží atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Dozvíte se například, jak vypadal Štědrý večer bez vánočního stromečku, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. Ale také si budete moci prohlédnout tradiční pečivo a ozdoby, které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček.

Výstavu zakončí v neděli 8. prosince tradiční Předvánoční jarmark.