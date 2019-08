Jan Kanyza / Tady a teď

Jan Kanyza (1947) pochází z Lipníku nad Bečvou. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci absolvoval pražskou DAMU. Charismatický herec se souběžně se svou profesí už od počátku 70. let intenzivně věnuje i svému největšímu koníčku – malířství. Roku 1988 je přijat do Českého fondu výtvarného umění jako profesionální malíř a grafik, o dva roky později se stává členem Unie výtvarných umělců a míří za inspirací do Paříže. Postupem času se malířství začíná věnovat více než herectví. Žije a tvoří střídavě v Praze a francouzské Provence. Uspořádal sedm desítek samostatných výstav v Evropě i USA. Je autorem a ilustrátorem dětských knih. Rád fotografuje.

Zatímco jako herec dává Jan Kanyza život psanému textu, coby malíř ztvárňuje emoce; okamžiky, které není třeba popisovat slovy a jimž není nutné dávat konkrétní podobu. Ačkoliv je Kanyzova tvorba označována za abstraktní, on sám tento výraz nemá rád, hovoří proto o ní jako o nefigurativní. Zajímá ho skutečnost vytvořená malbou, nikoliv namalovaná skutečnost.