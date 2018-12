Betlémské světlo - Litomyšl

Stejně tak jako každý rok, i letos dovezou skauti do Litomyšle Betlémské světlo. Tento novodobý zvyk se k nám dostal již před 29 lety ze sousedního Rakouska, kde vznikl jakožto poděkování nadaci Světlo ve tmě, která se věnuje zrakově hendikepovaným. Cílem celé akce je spolu se světlem šířit do světa radost a pokoj.

Betlémské světlo budeme letos rozdávat 23. prosince po bohoslužbách v 7:30, 9:00 a 17:45 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže. Také si pro něj můžete přijít na Štědrý den do piaristického chrámu od 13:30 do 15:00 hod., v tomto čase si můžete od skautů zakoupit na zámeckém návrší svařák na zahřátí či si poslechnout skupinu Věneband. Nezapomeňte si s sebou vzít lucerničku na přenesení světla. Světlo budeme dále roznášet do domovů důchodců a lidem, kteří si pro něj nemohou přijít. Pokud byste chtěli, aby vás skauti s Betlémským světlem navštívili, ozvěte se na e-mail kopeckym@skaut.cz nebo na telefon 731 260 733.