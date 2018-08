Celostátní výstava jiřin 2018

Tradiční výstava jiřinek na pardubickém zámku znovu rozzáří rytířské sály a vytvoří neopakovatelnou atmosféru jemnosti a vznešenosti, jakou dokáže jen krása a křehkost květů. Přijďte si vybrat ze zajímavých odrůd.

Otevřeno 31. 8. od 11 do 18 hodin, 1. 9. od 10 do 18 hodin, 2. 9. od 10 do 16 hodin

Vstupné 30 Kč

V době konání Celostátní výstavy jiřin neprovádíme časované prohlídky v rytířských sálech a kapli Tří králů.