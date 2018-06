Den otevřených sklepů - Polička

Zveme vás na výroční slavnost pivovaru, XXIV. Den otevřených sklepů, která se bude konat v sobotu 30. června 2018 v čase od 13 hod.

Občerstvení a program - v průběhu akce bude v areálu pivovaru tradičně k dostání kompletní sortiment poličského piva, včetně nefiltrovaného 12% Záviš. Občerstvit se však budete moct i jinými alko či nealko nápoji a pro zahnání hladu pak budou k mání opékaná kuřata, grilované klobásy, langoše a jiné pochutiny.

V průběhu odpoledne pak můžete využít komentované skupinové exkurze, které budou v rámci této akce pro návštěvníky zdarma.

A pokud budete vyčerpaní podrobnou exkurzí pivovaru, či jenom lehce znaveni degustací našich produktů, jistě oceníte velké posezení před rampou pivovaru. Po celé odpoledne až do skorých ranních hodin vás bude k poslechu i tanci provázet živá muzika. Vaše děti pak jistě ocení skákací hrad, projížďku na ponících, nebo vystoupení divadla či kouzelníka.

Hudba a tanec

K tanci i k poslechu vám na úvod zahraje dechovka Svitavská dvanáctka, hrající široký repertoár české a moravské dechovky.

Řízný a veselý punk-rock vám předvede pražská kapela 2x a dost!.

Blues-rock zazní v podání další pražské kapely Wild Music Walkers, letos v lehce obměněné sestavě.

Zajímavým hudebním zážitkem bude jistě vystoupení Elisabeth Lohninger & Band, zpěvačky původem z Rakouska žijící v New Yorku, v jejíž kapele hraje např. světový hráč na klávesy Walter Fischbacher.

Ve stylu rhythm'n'blues předvede kapela S.Q.O.S.T hudbu 60. a 70. let, její členové působili mimo jiné v legendární kapele Ages B.C.

Nakonec nebude opět chybět oblíbená rocková skupina Kyvadlo z Chotěboře, jejichž repertoár tvoří hlavně skladby známé české rockové skupiny Kabát a která vás bude provázet až do skorých ranních hodin.

Pořadí a časy vystoupení:

13:00 - 15:00 Svitavská dvanáctka (dechovka / Svitavy)

15:15 - 15:45 vystoupení kouzelníka Aleše Krejčí

16:00 - 17:00 2x a dost! (punk-rock / Praha)

17:15 - 18:15 Wild Music Walkers (blues-rock, Praha)

18:30 - 19:30 Elisabeth Lohninger & Band (jazz-funk / AUT, USA)

19:45 - 21:00 S.Q.O.S.T (rhythm'n'blues / Praha)

21:15 - 02:00 Kyvadlo (rock, Chotěboř)

Změna programu vyhrazena.

Vstup je i letos zdarma a návštěvníci můžou dobrovolně příspět na Domov na Zámku Bystré.