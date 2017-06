Dlouhých sedm let od vydání poslední řadovky Out of Home a tři roky po dvojalbu Worx and Reworx přichází mezinárodně ceněný ansámbl Clarinet Factory s novým studiovým počinem.

Novinka, která dostala název Meadows a coby hosté se na ní podíleli například Joe Acheson z britských Hidden Orchestra, folklórní soubor Grunik nebo bubeník Dan Šoltis z Vertigo Quintet, vychází 3. března 2018.