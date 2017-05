Kéž by tisíc klarinetů (Svátky města Olomouc)

Srdečně Vás zveme na derniéru muzikálu v Olomouci! Přijďte zhlédnout představení, které získalo ocenění Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016 v kategorii divadlo.

Kéž by tisíc klarinetů je neotřelá adaptace legendárního muzikálu Kdyby tisíc klarinetů autorů Suchý & Šlitr, která v originálních aranžích oživuje proslulé hity divadla Semafor. Propojuje dvacetičlenný swingový orchestr New Street Band pod vedením Michala Vičara a patnáctičlenný dívčí pěvecký sbor Kassiopea dirigentky Hany Vyroubalové, to vše v režii Jana Hlavsy.

Hlavních rolí se ujali Jan Sítař, Tereza Gronychová, Zuzana Pustinová a Filip Tailor. Představení proběhne v rámci Svátků města Olomouc za zvýhodněnou cenu. Vstupenky budou v prodeji na místě hodinu před začátkem.