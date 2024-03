Thom Artway v Olomouci

Ve středu 20. března 2024 zahraje zpěvák a písničkář Thom Artway se svou kapelou v olomouckém klubu 15 Minut Music Bar.

Na koncertě představí své dlouho očekávané třetí studiové album. Nová deska vznikla za spolupráce několika muzikantů jakými jsou např. kytarista a producent Lukáš Chromek, zpěvačka a autorka Beata Hlavenková, Patricie Fuxová z kapely Vesna nebo slamerka a zpěvačka Tali. Návštěvníci se můžou těšit na playlist plný nových písní, které zazní v premiéře, ale dojde i na singly jako All I Know nebo I Have No Inspiration. Na místě bude v prodeji nové album na podepsaných LP a CD nosičích.