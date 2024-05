Chinaski & November 2nd

Pop-rocková kapela Chinaski zahraje v sobotu 25. května od 21:30 hodin na travnaté ploše před letním kinem na Slavnostech města Hranice.

Letní kino otevře brány ve 14 hodin, hudební produkce odstartuje v 16 hodin. Na pódiu se jako první objeví pop-punková formace Koblizc!, kterou vystřídá mladá osobitá kapela The Middle of the Sandwich z Olomouce.

Následovat budou čerství držitelé prestižní ceny Anděl – hranická kapela November 2nd.

Vrcholem slavností se stane večerní koncert oblíbené kapely Chinaski.

Vstup do areálu je 300 Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma. Držitelé ZTP mají vstup za 150 Kč. Vstupenky v předprodeji koupíte v Turistickém informačním centru na zámku nebo online.