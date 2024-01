Radovan Jurka: Kyrgyzstán - země koní a Leninů

Tato středoasijská země nabízí českému cestovateli bezpočet možností na nerušený pobyt v nádherné horské přírodě a těm starším navíc na návrat do časů života ve stínu sovětského impéria. Náš retro výlet byl tak nejen rámován sochami všudypřítomného Lenina ale též velkou svobodou pohybu, pohodou okrášlenou sladkými melouny a setkáváním se srdečnými pastevci v horách. Pokud si člověk potřebuje vyčistit hlavu a procvičit tělo, nechť se vypraví do země lidí v sedle. Po třech vyprodaných cestopisných přednáškách o Číně, Kazachstánu, Kolumbii a Íránu se Radovan Jurka vrací do Telegraphu s dalším vyprávěním o svých cestách po světě. Nebýt covidu měl by za sebou dvacátou sezónu jako průvodce po světě. Specializuje se na USA, západ Kanady, Nový Zéland a vybrané země Jižní Ameriky.

Ve volném čase si pak rád darmošlapně doplňuje pouť životem o místa převážně ležící v Asii a Jižní Americe, i když západ USA je u něj pod kůží uložen nejhlouběji. O životní nadhled se rád pokouší na hřebenech i v údolích horských masívů.