Vstát po probdělé noci, pozdravit se se sousedy, dojít do práce a tam celý den vyrábět a balit koláčky štěstí. Tak vypadá život Dunii, afghánské imigrantky, nyní usazené v americkém Fremontu. Osamělost a nespavost, to jsou problémy, které se mladá žena snaží vyřešit, nejdříve sama, později pomocí svérázného terapeuta. Není jasné, zda je těžší vyrovnat se s traumatickou minulostí, nebo nejistou současností. Může být řešením vzkaz, který Dunia schová do jednoho z tisíců koláčků štěstí? Jemně posmutnělá komedie o hledání sebe sama a o tom, zda je uprchlictví stav aktuální geografické polohy, či mysli. A také o naději, která se může objevit, když ji nejméně čekáme.

Drama / Komedie USA, 2023, 88 min Režie: Babak Jalali