Dílnička k aktuální výstavě: Michal Škoda

Jak tvoří umělci? Jak se dělá výstava? A co to vlastně je umění? To všechno a mnohem více se dozví nejmenší návštěvníci galerijních prostorů na workshopu, který pořádá Telegraph Gallery v rámci probíhající výstavy Michala Škody Topografie samoty. Telegraph spojuje, a proto je pro nás důležité propojit dětské návštěvníky se světem umění a ukázat, že není čeho se bát a že umění může být zábava.

A přijďte i na dílničky v úterý 18 7 2023!