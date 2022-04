Téčko: mimi & líza: zahrada

Téčko - to jsou velké filmy pro malé diváky. Každou neděli po o.

Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí Mimi a je překvapená, když nic nevyhazuje. Pro Mimi jsou totiž všechny staré věci doma pevnými body a malými jistotami ve tmě. Líza se rozhodne vyhodit svůj starý červený míč. Ten ale zapadne za kontejner a dívky díky němu objeví tajné dveře do nádherné Zahrady kouzelného skřítka Zázračníka, který je vezme na rychlou cestu skrze všechna roční období. Jenže když na konci kouzelné cesty najdou vyhozený míč a vhodí ho do kontejneru, z věcí uvnitř se složí a oživne obrovská Obluda. Obluda je plná radostné touhy. Chce si hrát. Na odmítnutí ale zareaguje agresivně. Spolkne Zázračníka a způsobí totální rozvrat Zahrady. Mimi s Lízou podniknou cestu do jejího břicha, aby vysvobodily Zázračníka a až tam pochopily, že Obluda vlastně není zlá, jen nešťastná a rozzuřená, protože se cítí odmítnutá a opovržená. Dívky tam ale zároveň objeví i její ohromný potenciál být užitečnou a vyléčit Zahradu. Na konci příběhu Mimi s Lízou zjišťují, že i k materiálním věcem je třeba přistupovat s láskou, respektem a že každý předmět má svůj účel. Toto radostné poznání dívkám pomůže si uvědomit svou spoluzodpovědnost vůči světu, který je obklopuje a zároveň je inspiruje aktivně ho přetvářet.

Animovaný

Slovensko / Česko, 2022, 60 min

Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová

Doporučený věk: 6+

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvéím GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery.