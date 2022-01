Z Hranic okolo hranic Tomík na cestách a Maluch tour Premiéra cestopisného filmu

Dámy a pánové,

je nám potěšením Vás pozvat 16. 2. 2022 do příjemných prostor divadla Na Staré Střelnici, na premiéru našeho cestopisného filmu Z Hranic okolo hranic.

O čem film je?

Covid uzavřel hranice a cesty do dalekých končin se stali nemožnými. Proč ale cestovat do dálek, když to nejkrásnější máme přímo pod nosem a zažít dobrodružství jde i u nás!

Parta přátel s komickými vozidly, vyrazili na cestu 2000 km dlouhou po České republice, aby nejen zažili dobrodružství, po kterým tolik prahnou, ale hlavně, aby vykouzlili jednomu pánovi úsměv na tváři.

Film je plný kvalitními dronovými záběry a doprovázen hudbnou, kterou napsal, zahrál a zazpíval zpěvák skupiny Wohnout Matěj Homola, který se ve filmu též objeví společně s náčelníkem žlutého cirkusu Danem Přibáněm

A kdo jsme?

Na premiéru dorazí oba hrdinové filmu - thajský Tuktuk i polský Maluch. Dorazí ale i další hrdinové Jiří Horák, Barbora Dvořáčková a Tomáš Vejmola s kameramanem Davidem Žváčkem.