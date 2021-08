Olomoucké shakespearovské léto - Hřeben Bruce Willise

Už pošesté pro vás Divadlo Tramtarie pořádá letní open-air festival Olomoucké „nejen“ shakespearovské léto.

Lehce nahořklý, ale hlavně třeskutě humorný retro příběh. Hlavní hrdina Matěj Novák s nadsázkou a sebeironií vypráví a glosuje svůj život od 17 let do 35, tedy období od svého prvního vypadnutého vlasu až po ten poslední. Mají holohlaví muži právo na štěstí? A co na to ženy? V hlavní roli vyhlášený vlasáč Vít Pištěcký.

Hrají:

Matěj: Vít Pištěcký / Helena: Barbora Šebestíková / Lukáš: Miroslav Černý / Jitka: Dominika Hrazdílková / Otec: Marek Zahradníček / Matka: Tereza Toth Čápová, Jana Drgová alt. / Ředitel: Václav Stojan