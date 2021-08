Olomoucké shakespearovské léto - Tři sestry

Už pošesté pro vás Divadlo Tramtarie pořádá letní open-air festival Olomoucké „nejen“ shakespearovské léto.

Jak nádherný by byl život, kdybychom dokázali naplnit své sny a touhy? Postavit se nad propsat, které říkáme osud, roztáhnout křídla a rozlétnout se… Ale co když se nám to nepovede? Můžeme i přesto najít své štěstí? Divadlo Tramtarie uvádí slavné Tři sestry Antona Pavloviče Čechova. V režii Alexandera Minajeva.

Hrají:

Andrej Prozorov, Vítek: Vít Pištěcký

Olga, Jana: Jana Drgová

Máša, Bára: Barbora Šebestíková

Irina, Dominika: Dominika Hrazdílková

Nataša, Alena: Alena Makayová, j.h.

Nikolaj Tuzenbach, Vasilij Solený, Miroslav: Miroslav Černý

Fjodor Kulygin, Ivan Čebutykin, Marek: Marek Šenkyřík

Alexandr Vešinin, Marek: Marek Zahradníček

Premiéra: 8. 8. 2021 ve 20:00

Délka představení: 2h 30 min včetně přestávky