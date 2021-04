Moravské divadlo na Floře - Talentománie balet

31. 5. a 6. 6. Talentománie (balet)

Vynucený půst se chýlí ke konci. Umělci Moravského divadla chtějí co nejdříve vynahradit divákům to, co jim protiepidemická opatření upírala řadu měsíců – zážitek z živého představení. Na Výstavišti Flora vyroste open-air scéna a na ní se celý měsíc budou střídat soubory činohry, baletu a opery a operety s pozvanými hosty. Dojde také na několik premiér, koncerty a pohádky. Projekt Moravské divadlo na Floře odstartuje 29. května, před začátkem léta čeká herce také další část Kočování po Olomouckém kraji.

Vstupenky na představení z programu Moravské divadlo na Floře bude možné zakoupit od pátku 23. dubna na webu Moravského divadla. V návaznosti na protiepidemická opatření se na venkovní představení uvolní v první fázi předprodeje 120 vstupenek. V případě rozvolňování epidemické situace a vyprodání vstupenek budou posléze uvolněny do prodeje další vstupenky – v dalších fázích vždy po 100 vstupenkách. Při nákupu vstupenky na venkovní představení bude povinná e-mailová registrace. V případě zpřísnění situace a nutnosti omezit kapacitu areálu bude u vstupu na představení zohledněno datum zakoupení vstupenky v předprodeji a upřednostněni budou ti diváci, kteří si zakoupili vstupenky dříve.