The Aristocrats - Olomouc

Trio vyjímečných instrumentalistů. Nejsou o tom, že "Ti dva okolo jednoho", ale spíše ctí ducha slavného mušketýrského zvolání "jeden za všechny, všichni za jednoho". Kytarista Guthrie Govan si udělal jméno u slavných ASIA, spolupracoval i s dalšími esy jako Hans Zimmer a Steven Wilson. Bryan Beller má ve svém telefonu uložené jména frontmanů se kterými hrál - Steve Vai, James LaBrie, nebo Dwezil Zappa. V posledních letech tvoří s Marcom Minnemanomm (Steven Wilson, Paul Gilbert, Tony Macalpine....) rytmiku pro Joe Satrianiho. U nás v Olomouci jsme měli tu čest vidět kapelu v březnu 2014 v Jazz Tibet klubu. Nyní se vrací do Olomouce a podpoří jejich nový opus „You Know What .... ?

Otevření klubu: 18:00 / Začátek programu přibližně: 20:00