Málokdy se stane, aby měl žijící autor festival, kde se hrají jenom jeho hry. Shakespeare třeba, budiž, tomu se to povedlo. Ale Norm Foster ho má od loňského roku také. Premiéry jeho her jdou jenom v Kanadě ročně do desítek, takže vlastně není divu, že vznikl Foster Festival. Sám autor ke svému úspěchu skromně podotýká, že jeho příčinu vidí v obyčejnosti svých her. V tom, že nepřichází s žádným převratným, patetickým, dějinným poselstvím, ale píše o všedních problémech běžných lidí.

Zájmu českých divadel kupodivu zatím unikal. Jeho kvality mohou čeští diváci ocenit až v letošním roce hrou z roku 2006 Sex na vlnách, která patří v řadě Fosterových her k těm nejhranějším. A diváci šumperští jako úplně první. Těšte se, protože v kanadských novinách už se objevují zmínky o tom, že Foster je kanadský národní poklad.