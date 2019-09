Hradní slavnosti na hradě Šternberk

V roce 2019 si připomínáme významné výročí, a to 750 let od první písemné zmínky o hradu Šternberk. U této příležitosti plánujeme celodenní program pro všechny generace, který se ponese v historickém duchu. Oslavy připadnou na sobotu 21. 9. 2019 v čase od 10 do 20 hodin.

V 10 hodin zahájíme kostýmované prohlídky hradu Šternberk. Průvodci oblečení v dobových kostýmech seznámí návštěvníky s bohatou historií hradu Šternberk, chybět nebudou informace z oblasti módy, stolování a života pánů na Šternberku. Historické kostýmy si budou moci vyzkoušet i naši návštěvníci. V prostorách Hodovního sálu naleznou půjčovnu kostýmů doplněnou o profesionální fotokoutek s přímým tiskem fotografií. K zakoupené vstupence obdrží návštěvníci ve fotokoutku jednu fotografii zdarma jako upomínku na slavnostní den. Půjčovné kostýmů se hradí samostatně - 50 Kč za osobu.

V areálu hradního parku vznikne středověké ležení šermířského spolku Non Sancti z Olomouce. Součástí budou ukázky tradičních řemesel, které si návštěvníci budou moci nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Chybět samozřejmě nesmí šermířská vystoupení a souboje.

Pokračovat budeme i ve večerním čase. Po setmění se na nádvoří uskuteční dvě žonglérská a ohňová vystoupení cirkusu Levitare. Večerní prohlídky hradu doplní hudební vystoupení souboru Chorus Mittitur v hradní kapli. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci prohlídek. Místo si můžete rezervovat telefonicky na čísle 585 012 935 nebo emailem na adrese plhakova.jana@npu.cz.

Jelikož v tento den slavíme důležité výročí hradu Šternberk, snížíme pro všechny návštěvníky vstupné. To bude odpovídat prvnímu okruhu, i když návštěvníci v rámci rozšířených prohlídek shlédnou celý hrad. Bohatý doprovodný program v hradním parku a na nádvoří bude zdarma.

Cílem oslav je připravit pestrý a atraktivní historický program a společně s návštěvníky oslavit důležitý milník v historii hradu i města Šternberk. Těšíme se na viděnou v sobotu 21. 9. 2019 na hradě Šternberk.

Vstupné:

Plné – 150 Kč

Snížené – 110 Kč

Rodinné – 400 Kč

Program:

Sobota 21. 9. 2019 (10 – 20 hodin)

Kostýmované prohlídky hradu (10 – 20 hodin)

Půjčovna historických kostýmů (10 – 18 hodin)

Fotokoutek s přímým tiskem fotografií (10 – 18 hodin)

Historické ležení v hradním parku – šermířský spolek Non Sancti (10 – 18 hodin)

Ukázky řemesel

Historická zbrojnice

Ukázky historického šermu (11/13/15/17 hodin)

Cirkus Levitare - ohňová show na nádvoří hradu (19.30 / 20.30)

Chorus Mittitur - hudební vystoupení v hradní kapli (18 / 19 / 20 hodin)