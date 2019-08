Kristian Kodet / Obrazy, grafiky

Exkluzivní výstava obrazové a grafické tvorby Kristiana Kodeta v Galerii města Přerova.

“Pokračovatel umělecké tradice rodu Kodetů, syn a vnuk předních českých sochařů Emanuela Kodeta a Jana Kodeta, se na rozdíl od svých předků od útlého mládí věnuje malbě, i když silně ovlivněné sochařským uměním dědečka i otce,” přiblížila osobnost vystavovatele kurátorka výstavy Lada Galová. V Přerově představí svá plátna i grafiky. “Expozici budou dominovat figurální náměty, díla rozpoznatelná Kodetův umělecký rukopis na první pohled. Tedy ženy, milenci a oči. Témata, jichž se Kodetovi drží po celý život. Kristian jen místo k objektům tíhne ke štětci a paletě,“ přiblížila výběr děl pro přerovskou výstavu Galová.

Své začátky prožil umělec v malírnách Městských divadel pražských pod vedením akademického malíře Adolfa Weniga. Jako představitel mladé generace vstupující do života v šedesátých letech minulého století a vinou politických poměrů, které mu neumožnily studium na Akademii výtvarných umění v Praze, odcestoval s otcem, jako doprovod s jeho výstavou, do Bruselu. Zůstal tam studovat tři roky a v Bruselu měl také ve svých devatenácti letech první samostatnou výstavu.

Po návratu ze studií došlo k částečnému uvolnění režimu díky Pražskému jaru.

Po okupaci Československa v roce 1968 opět opustil republiku, tentokrát do Švýcarska. Jeho útočištěm se stala Ženeva, kde pracoval a brzy i vystavoval. Podařilo se mu dostat do tamějšího uměleckého povědomí, a to zejména díky realizaci fresky do zasedací síně firmy IBM či dalšími projekty pro některé švýcarské banky.

Jeho další návrat do rodné země přišel po státní amnestii v roce 1970, avšak umělec dále bojoval s normalizační mocí, byla mu odpírána možnost vystavovat a prodávat obrazy v galeriích. Další odchod do zahraničí přišel v roce 1979, tentokrát do USA. Usadil se v New Yorku, začínal od nuly. Brzy se mu podařilo vystavovat a zařadit do místní umělecké společnosti, o čemž vypovídá dlouhá řada výstav Kodetových děl po USA nebo Kanadě. Po roce 1990 se vrátil do České republiky. Dnes žije, vystavuje a pracuje střídavě v ČR i v USA. Svými díly je Kristian Kodet zastoupen ve sbírkách a galeriích v Bruselu, Paříži, Ženevě, Vídni, Curychu, New Yorku, Torontu, Ottawě, Vancouveru, Winnipegu a také v Bílém domě ve Washingtonu.

Hodovou prodejní výstavu svých děl a zároveň přerovské Svatovavřinecké hody Kristian Kodet osobně zahájí při slavnostní vernisáži v pátek 9. srpna v 17 hodin v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Při vernisáži zazní populární skladby v podání dua Michal Sabadáš a Stanislav Smoček. “Zařadíme například hity Waldemara Matušky, a to nikoli náhodou. Hluboké přátelství obou českých uměleckých velikánů utvrzovala americká emigrace a trvalo až do Matuškovy smrti. Kristian Kodet svému příteli pak vzdal hold tím, že dnes stojí na vyšehradském Slavíně Matuškův náhrobek dle Kodetova uměleckého návrhu,” přiblížila hudební dramaturgii vernisáže Galová. Výstava bude prodejní a potrvá do 15. září.