Velikonoční prohlídky na hradě Šternberk

Hrad Šternberk bude otevřen po celou dobu velikonočních prázdnin. Od pátku 19. 4. do pondělí 22. 4. 2019 vždy od 10 do 16 hodin. Provázet budeme na dvou návštěvnických okruzích. Prohlídky obou okruhů budou probíhat od 10 do 16 hodin. Výklad průvodců vás seznámí nejen s historií hradu Šternberk, ale rovněž s historií Velikonoc. Návštěvníci se dozvědí zajímavé informace týkající se těchto jarních svátků.

Vstupné:

1. okruh: 150 Kč / 110 Kč / 400 Kč

2. okruh: 130 Kč / 90 Kč / 340 Kč

Při zakoupení vstupenky na oba okruhy současně poskytujeme slevu!!!

Začátky prohlídek:

10.00 – 16.00

Otevírací dny:

pátek 19. 4. – 10 až 16 hodin

sobota 20. 4 – 10 až 16 hodin, prohlídky a dětský velikonoční jarmark

neděle 21. 4. – 10 až 16 hodin

pondělí 22. 4. – 10 až 16 hodin