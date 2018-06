Rádi bychom vás pozvali na charitativní běh RUN UP Olomouc 2018. Letos svou účastí podpoříte charitativní projekt Patron Dětí (https://patrondeti.cz/). Zažijte netradiční zážitek ze zdolání budovy RCO, 420 schodů už je výzva. Každý schod pomáhá. Závod je zároveň i součástí světového poháru Towerrunning.com , takže si budete moci své časy porovnat minimálně s evropskou špičkou závodníků v běhu do schodů. Běží se play off, kdy nejlepší závodníci z prvního kola jednotlivců běží poté vyřazovacím způsobem. A to už je pořádná výzva!!! Sdílejte, lajkujte či označte někoho, kdo by mohl jít s vámi do toho či koho byste chtěli vidět na startu!!!

Máme pro vás připraveny tyto kategorie:

Do posledního patra (Olomouc 18. pater - 420 schodů).

Kategorie Muž (19 - 49 let)

Kategorie Žena (19 - 49 let)