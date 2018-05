Víkend dětí - Zoo Olomouc

Celodenní program pro děti i dospělé plný her, zábavy, soutěží a pohádkových bytostí, které mají co dočinění se zvířaty. Schválně odhadnete, které by to mohli být a jaké úkoly pro vás nachystají? Že by třeba Karkulka hledala pro vlka nějakou náhradu za svou maličkost...

V rámci akce "Víkend dětí" pořádané Zoologickou zahradou Olomouc, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Zoologická zahrada Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.