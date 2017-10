Virtuální svět v Avionu

Unikátní interaktivní výstavu plnou moderních technologií otevře nákupní centrum Avion Shopping Park Ostrava ve svých prostorách v pondělí 16. 10. Výstava nabídne celou řadu exponátů na bázi virtuální a rozšířené reality.

Návštěvníci se tak například díky vizuální technologii Oculus Rift dostanou mezi dinosaury nebo do vesmíru, přes interaktivní Kinect zrcadlo si vyzkouší práci módního, vlasového a make-up stylisty a skrze speciální závodní simulátory se přenesou na automobilové okruhy nebo do kokpitu dopravního letadla. Kromě aktivit z oblasti virtuální reality však čeká návštěvníky ostravského Avionu v rámci výstavy Virtuální svět také mnoho dalších nevšedních zážitků, a to především setkání s rozšířenou realitou, tedy 3D animační technologií, díky které se všichni zájemci dostanou do světa pravěkých zvířat nebo do prostředí Arktidy, kde si doslova sáhnou na zdejší obyvatele ze světa zvířecí říše.

Ostravským Avionem se tak budou prohánět neuvěřitelně realističtí dinosauři či lední medvědi. K dalším zážitkům pro malé i velké bude bez pochyby patřit simulátor letu ptáka nebo virtuální pískoviště. Nejmenší si zase užijí klíčovací plátno, například s princeznovským nebo čertovským pozadím, či pozadím souboje s drakem. Výstava Virtuální svět je pro všechny návštěvníky nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava otevřena denně až do 12. listopadu, a to zcela zdarma. Všechny exponáty budou zájemcům po dobu konání výstavy volně dostupné. Po celý měsíc bude probíhat také řada soutěží a edukačních exkurzí pro školy z Ostravy a blízkého okolí.