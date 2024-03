Ostravsko-zlínská formace muzikantů, kteří figurují v kapelách nejrůznějších žánrů – od jazzu, přes blues, pop, neo soul až po hiphop. Tyto zkušenosti promítá kapela Chops do barvitého repertoáru, který se vám zaryje do hlavy jednoduše jako popová písnička, a to navzdory tomu, že je nejspíš založená na polyrytmických motivech a promyšlené jazzové harmonii.

Marcela Kučová – saxofon, flétna, keys, Vlastimil Škoda – baskytara, vokály, Štěpán Holík – klávesové nástroje, Filip Vítů – kytara, Václav Khýr – bicí.