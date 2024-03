Jeden svět Opava

Jeden svět - Mezinárodní filmový festival o lidských právech

Jeden svět letos opět v opavském Klubu Art! Festival Jeden svět každoročně upozorňuje na důležitá témata, která hýbou společností. Ať už se promítané filmy týkají svobody slova, nezávislosti soudů, identity či vztahů, nebo nás zavedou do nenápadných uliček či válečných zón, vždy svými myšlenkami přesahují hranice kinosálů. Aby festival ještě více podtrhl důležitost témat, která snímky otevírají, obohatí nově program o fikce s lidskoprávní tematikou. V Opavě festival proběhne od 2. do 12. dubna 2024 pro školy a od 8. do 12. dubna 2024 pro širokou veřejnost. V programu festivalu nebudou chybět pofilmové besedy, kterých se zúčastní velmi zajímaví hosté – například čerstvá držitelka prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky Saša Uhlová či Marta Kovářová, režisérka a frontmanka kapely Budoár staré dámy. Tato alternativní rocková kapela, která je autorem soundtracku k jednomu z festivalových filmů Jiříkovo vidění, v Klubu Art vystoupí v pátek 12. dubna od 20 hodin a návštěvníci s celofestivalovou nebo páteční celodenní vstupenkou budou mít na tento koncert vstup zdarma. Ve foyer Obecního domu proběhne výstava Zničená obilnice světa fotografa Vladimíra Hostinského.

Program:

PONDĚLÍ 8. 4.

17:30 Moje nová tvář

Hosté: MUDr. Ladislav Petráš z Fakultní nemocnice Ostrava a Mgr. Petra Majewská z Psychiatrické nemocnice Opava

20:00 Hranice

ÚTERÝ 9. 4.

16:00 Tack

18:00 Hranice Evropy

Hostka: novinářka Saša Uhlová

20:00 Nilin sen o životě v rajské zahradě

STŘEDA 10. 4.

16:00 Pingpongová rodina

Hostka: Hana Nedvídková, terénní pracovnice Magnet STREET

18:00 Tady Havel, slyšíte mě?

Host: režisér Petr Jančárek

20:00 Žal v Lodu

ČTVRTEK 11. 4.

16:00 Queendom

18:00 Psi Jsou taky lidi

Hostka: Mgr. Barbora Tocauerová, předsedkyně Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat

20:00 Útěk z Utopie

PÁTEK 12: 4.

16:00 Rahčan

18:00 Jiříkovo vidění

Hostka: režisérka Marta Kovářová

Po projekci bude následovat koncert kapely Budoár staré dámy.