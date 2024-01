Míša Růžičková: Hurá za dobrodružstvím

Máte rádi dobrodružství? Tak se k nám přidejte! Písničkový pořad, protkaný příběhem, nás provede na cestách za dobrodružstvím. Na suchu i pod mořskou hladinou, všude máme kamarády, kteří se společně s námi učí správné věci. Písničky o zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší Zeměkoule nás pobaví a naučí spoustu nového. Zazní také moje nejznámější písničky jako je Sloník Toník, Mořská víla Lili, Na rovníku (Hurá prší) a nebo písnička na přání. Už se moc těším na společný výlet. Míša

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, každá další osoba i dítě musí mít platnou vstupenku. Během představení jsou děti zapojovány do písniček a zvány k tanci na pódiu, po celou dobu představení mohou také tancovat před pódiem.

Dítě se ZTP průkazem do 15 let má po předložení ZTP průkazu 50% slevu.

Délka představení je 50 – 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

CENA V PŘEDPRODEJI: 320 Kč

CENA NA MÍSTĚ: 350 Kč