Barbora Dohnalová - Jdi za světlem

Jako absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, kde vystudovala obor malba u profesora Michaela Rittsteina, se umělkyně prezentuje nejen malbou, ale i grafikou a ilustrací. Její díla jsou velmi vkusné spojení propracované techniky realistické malby akrylem na plátně a vyjádřením atmosféry snů a fantasií.

Běžně neočekáváme, že by mladý umělec v malbě sledoval jistou geometrii a použití zákonů optiky, či sledování pohybových vektorů. Není patrné, zdali je to tendence odpozorovaná od starých mistrů, a nebo tyto důležité matematické procesy na plátno prosakují z Barbořina podvědomí.



Jelikož se umělkyně velmi ráda pouští do architektonických prvků, cítíme, že jistá kalkulace kompozice a křivek na plátně probíhá, ale není nuceně strojená a utahaná. Jakoby to vše, co se na plátně odehrává v řádu, byla vlastně šťastná náhoda.

Některé její malby vyjadřují klid skrze použití centrální kompozice a perspektivy, která nás unáší k horizontu a nedovolí očím uhnout z objektu, kterému věnuje maximální péči jak v detailech, tak i v celkovém usazení do prostoru. Vše je smyslně sladěno v tonech, které jsou lomené jen do precizního bodu, kde barevnost nekřičí a odstín není špína.



V interiérech nám Barbora přináší nádech atmosféry tak, aby jsme byli schopni cítit to, co cítila ona v momentu inspirace. Jsou to tyto zcela běžné chvilky, kdy člověk shledává, že se zřejmě, stejně jako sama stvořitelka, zasekl v zákoutí něhy světla padajícího na prázdné křeslo a nechce své oči odtrhnout, neboť je mu v ten moment dobře.



Není to náhoda, že její obrazy následují jistou ilustrativní atmosféru, umělkyně se nechává inspirovat četbou a ráda svými obrazy dokumentuje dojem z absorbování příběhu v knize. Její díla jsou náhledem do duše snílka, meditátora v maximální absorpci příběhu.

V obrazech, které se nyní rodí, se objevuje sama jako součinitel a vykonavatel osudu. Její tvorba je jakousi autobiografií její fantazie, kde jsou jak její sny, tak i náš pohled uvězněny na moment, či na vždy.



Přijměte pozvání do jejího světa v sobotu 13.1. v 17:00 hodin.

Výstavu uvede kurátorka galerie a výtvarnice Rosana de Montfort.

Barbora Dohnalová Barbora je malířkou a ilustrátorkou, která také užívá pseudonymu Barbara von Grim. Momentálně studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru profesora Michaela Rittsteina. V minulosti absolvovala také...