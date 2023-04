Mladí milenci

Drama o vtahu 70 leté Shauně a o dost mladšího Pierra.



Francie / Belgie, 2021, 112‘

Shauně, svobodné a nezávislé ženě, je 70 let a svůj milostný život už dávno uzavřela. Ovšem teď najednou čelí znepokojivé přítomnosti Pierra, pětačtyřicátníka, s nímž se před lety krátce setkala. A on v ní navzdory všem očekáváním nevidí „starší“ dámu, ale ženu, po níž touží a neváhá se do ní zamilovat. Bohužel je ženatý a má rodinu. (Festival francouzského filmu)

Režie: Carine Tardieu

Scénář: Sólveig Anspach, Agnès de Sacy, Carine Tardieu

Kamera: Elin Kirschfink

Hudba: Alisha Heng

Hrají: Fanny Ardant, Cécile de France, Florence Loiret Caille, Melvil Poupaud, Manda Touré, Sharif Andoura, Clara Choï, Loulou Hanssen